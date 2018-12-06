В Мозыре в канун Нового года открывается сразу несколько торговых объектов

Новый магазин откроется на площади Горького в здании бывшего рынка. Красную ленту перережут 7 декабря. Торговый объект принадлежит белоруской сети супермаркетов «Белмаркет». Всего по республике насчитывается около 70 магазинов этой торговой сети. Около 20 из них в Минске, 2 – в Гомеле. В Мозыре подобный магазин первый. Ассортимент товаров – универсальный.Кроме магазина на площади Горького, мозырян совсем скоро ждут на открытии супермаркета Евро-СПАР, который расположен на Б. Юности. Его строительство началось в декабре прошлого года. Это будет единственный в Мозыре представитель крупнейшей в мире сети супермаркетов SPAR. Всего в мире их насчитывается больше 12 с половиной тысяч. В Беларуси такие магазины уже есть в Бресте и Минске. В Мозыре он будет третий по счету в стране и второй по величине. Общая площадь магазина составит 1760 м. кв. Сейчас идут последние приготовления,магазин понемногу наполняют товарами, ведутся работы по благоустройству территории. Вместе с магазином заработают и новые светофоры. На этой неделе их запускали в тестовом режиме. Торжественное мероприятие запланировано на 20 декабря.

Еще один торговый объект откроется в середине декабря в здании кинотеатра «Мир». Магазин позиционируется как объект шаговой доступности. В ассортиментном перечне будет продукция местных производителей.