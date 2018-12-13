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Рубрика: Новости

В Мозыре печное отопление стало причиной пожара.

13 декабря 2018, 20:48

Рано утром 6 декабря в дачном доме на улице Коммунистической произошло возгорание. К моменту прибытия спасателей одна из комнат полыхала. Чрезвычайную ситуацию ликвидировали в считанные минуты. Однако огнем были повреждены стены строения и уничтожено некоторое домашнее имущество. Одна из версий причины пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления. Как выяснилось позже, дом использовался как дача. Накануне пожара хозяйка приезжала и протапливала печь. Спасатели напоминают мозырянам о важности соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печногоотопления в холодную пору года. А также предупреждают: нельзя вблизи отопительных приборов хранить сгораемые материалы и оставлять топящиеся печи без присмотра, а также своевременно заделывать появившиеся трещины.

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