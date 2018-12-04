В Мозыре нарушение правил пользования печью едва не привело к трагедии. С диагнозом «острое отравление угарным газом» в больницу была доставлена женщина и ее двое детей.

В ночь на 30 ноября жительнице микрорайона «Заречный» и ее двум детям потребовалась медицинская помощь. С предварительным диагнозом «острое отравление угарным газом» семья была госпитализирована в больницу. Как выяснилось позже, женщина перекрыла дымоход, не дожидаясь полного выгорания дров в печи. Спустя время почувствовала недомогание и сильную головную боль.МЧС напоминает, жителям частных домов с печным отоплением в целях безопасности следует прекращать топку за два часа до отхода ко сну. Перекрывать дымоход следует только после полного выгорания дров. Для предотвращения отравления угарным газом рекомендовано установить газовый анализатор, который в случае опасности оповестит домочадцев о повышении его концентрации.