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Рубрика: Новости

В Мозыре нарушение правил пользования печью едва не привело к трагедии. С диагнозом «острое отравление угарным газом» в больницу была доставлена женщина и ее двое детей.

4 декабря 2018, 20:52

В ночь на 30 ноября жительнице микрорайона «Заречный» и ее двум детям потребовалась медицинская помощь. С предварительным диагнозом «острое отравление угарным газом» семья была госпитализирована в больницу. Как выяснилось позже, женщина перекрыла дымоход, не дожидаясь полного выгорания дров в печи. Спустя время почувствовала недомогание и сильную головную боль.МЧС напоминает, жителям частных домов с печным отоплением в целях безопасности следует прекращать топку за два часа до отхода ко сну. Перекрывать дымоход следует только после полного выгорания дров. Для предотвращения отравления угарным газом рекомендовано установить газовый анализатор, который в случае опасности оповестит домочадцев о повышении его концентрации.

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