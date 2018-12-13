В век новых технологий личные встречи уже не актуальны. Ученики старших классов 16 школы пообщались в режиме онлайн с педагогами Мозырского ВУЗа. Тема – репетиционное тестирование.

Регистрация участников централизованного тестирования, условия зачисления в педагогический университет, льготы при поступлении. Старшеклассники 16 школы пообщались с представителями Мозырского ВУЗа. Изюминкой рядовой для абитуриентов встречи стало то, что мероприятие проходило в режиме онлайн, по скайпу. Для потенциальных студентов была проведена презентация специальностей. Также они получили расширенный ответ на вопрос: только ли педагогов готовит Мозырский университет и, в целом, какие профессии наиболее востребованы на рынке труда.Рейтинг возглавляют строительные специальности, технический труд и предпринимательство,

обслуживающий труд и изобразительное искусство.

Онлайн-диалог с местным университетом стал стартовым пробным мероприятием. Все ожидания оправдались. Поэтому в 16 школе уже планируют пообщаться по скайпус представителямиведущих ВУЗов республики. Это позволит выпускникамполучить полную информацию, невыходя из школы, и определиться с университетом и будущим.