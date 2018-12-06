Турнир «Золотая сова». Его участниками стали 150 парней и девушек

Традиционный ежегодный интеллектуальный турнир среди работающей молодежи «Золотая сова» прошел в развлекательном центре «Спутник». Его участниками стали 150 парней и девушек, представляющих предприятия и организации, а также учебные заведения Мозыря.

Популярность интеллектуальных игр в Мозыре давно уже не ставят под сомнение. Школьные состязания и барные квизы становятся настоящим полем сражения интеллектуалов разного возраста и социального статуса, которых объединяет безусловная любовь к сложным умственным задачам. Вот и традиционный городской турнир среди работающей молодежи «Золотая сова» с каждым разом собирает все большее количество участников.Количественным и качественным составом участников городского турнира доволен и его бессменный идейный вдохновитель и ведущий Ростислав Миневич.В зале как опытные игроки, призеры подобных, соревнований различного уровня, так и те, кто делает первые шаги на интеллектуальном поприще. И если для одних непременно важен результат, другие идут за новыми знаниями и ощущениями.Результаты в этом году подводили дважды. В отдельном зачете между командами, представителями предприятий и организаций, победу праздновала сборная заводоуправления Мозырского НПЗ, на втором месте – представители кинотеатра «Мир», третье уверенно заняли юные гимназисты. В общем итоге тройку лидеров замкнула сборная «Хитрый план». Вторые – команда «Мозырьпиво». А обладателями «Золотой совы» стала сборная под названием «Собака Павлова».