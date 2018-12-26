Телевизор в подарок от шоу-рума «Корона мебель»

Новогоднего волшебства сегодня взрослые ждут, пожалуй, даже больше, чем дети. А для тех, кто верит, чудеса обязательно случаются. Жительница Калинковичей неожиданно для себя стала обладательницей телевизора известной марки, приняв участие в розыгрыше призов среди покупателей шоу-рума изысканной мебели «Корона Мебель».

В небольшом, но уютном помещении шоу-рума «Корона мебель» 25 декабря собралось почти два десятка людей. Значительная часть из них – постоянные покупатели. Но в этот раз они приехали не выбрать новую стильную мебель, а принять участие в розыгрыше ценного приза – ЖК-телевизора «Самсунг». Его потенциальным обладателем мог стать любой заказчик шоу-рума, выбравший мебель на сумму от 2,5 тысяч рублей.

Эмоциями со съемочной группой телеканала владелец шоу-рума «Корона Мебель» делился уже после окончания розыгрыша. А за несколько минут до этого очаровательная ведущая и самая юная гостья утреннего мероприятия определили победителя. Им стала жительница города Калинковичи Анжела, которая при входе получила карточку с номером «один». Как говорится, первый всегда впереди.

Вот так, неожиданно для себя, взрослые покупатели начинают верить в новогодние чудеса. Для остальных участников розыгрыша в шоу-руме «Корона мебель» провели еще один конкурс. Победитель викторины получил сертификат на 100 условных единиц на следующую покупку. Уже после праздников эта пара вернется за дизайнерской мебелью высшего класса.

«Корона мебель» своим клиентам дает неограниченную свободу выбора и помогает воплотить самые невероятные идеи. Результатом такого сотрудничества между заказчиком и исполнителем становятся уникальные изделия, сочетающие минимализм и элегантность, простоту и функциональность. Больше информации можно найти на официальном сайте coronamebel.by.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ