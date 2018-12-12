Танец – это полет души. Танцевальная студия «Шанс»

Десятки наград областных иреспубликанских соревнований в активе воспитанников танцевальной студии «Шанс». О любви к медленному вальсу и о настоящем спортивном духе, который воспитывают в мозырских мальчишках и девчонках с ранних лет, наш следующий сюжет

Юным любителям спортивно-бальных танцев громко заявить о себе сложнее, чем, скажем, футболистам или хоккеистам. Видом спорта они были признаны недавно. Но на тренировках и многочисленных соревнованиях эти грациозные девочки и их партнеры выкладываются по максимуму. Что дает свои, красивые и приятные, результаты в виде россыпи наград. Как, например, у семилетних Кирилла и Юлианы. Эта пара танцоров вместе на паркете всего пару лет, но уже гордо демонстрируют коллекцию медалей. Такой вот серьезный соревновательный послужной список, а о выборе хобби говорят по-детски непосредственно.Спортивно-бальные танцы развивают координацию, осанку, выносливость. А действительно красиво станцевать от начала ча-ча-ча или джайв – задача не из легких даже для подростков и взрослых танцоров. Но воспитанники мозырского танцевального коллектива «Шанс» с ней справляются на «отлично». И регулярно становятся победителями и призерами соревнований различного уровня.Поддержку родителей руководитель «Шанса» Алина Александровна считается главной мотивацией для детей. Именно на любящих мам и пап ложатся расходы за поездки на соревнования, взносы для участия, красочные костюмы. Да и регулярные поездки на тренировки в Козенский районный дом культуры – стабильный пункт в расписании родителей будущих и уже состоявшихся звезд танцпола.Постигать азы изящных танцевальных направлений юные дарования приходят с удовольствием. Не подвести педагога, партнера и самого себя, правильно исполнить все хореографические элементы. И, главное, не забыть: танец – это, в первую очередь, полет души. А путь к успеху лежит через упорство, настойчивость и… красивую улыбку.

В студии «Шанс» сегодня занимаются 27 ребят в возрасте от 6 до 13 лет. Те, кто пять лет назад впервые пришел увидеть, что такое неповторимый стиль спортивно-бального танца, сегодня уже могут считать себя практически состоявшимися танцорами. Но у большинства мальчиков и девочек – все впереди. И для них это не просто красивое увлечение, а настоящее воплощение мечты.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ