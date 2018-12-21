Свинки из глинки. Еще не определись с подарком на Новый год? Мозырская фабрика художественных изделий придет на выручку

Еще не определись с подарком на Новый год? Мозырская фабрика художественных изделий придет на выручку. На предприятии разработали более 30 наименований праздничных сувениров. Креативные, позитивные, из экологически чистой глины. Копилки и магниты, елочные украшения и символы наступающего года –

различного рода свинки и кабанчики в ассортименте.

Модный Дед Мороз, не менее креативная его внучка Снегурочка, позитивный олень и снеговичок, а еще много-много свинок –

веселых, влюбленных, в одежде с национальным орнаментом, в виде копилок, магнитов и просто статуэток. К Новому 2019 году на Мозырской фабрике художественных изделий начали готовиться заблаговременно. Вначале разработали модели, а после воплотили задумки талантливого художника в глине. Именно из экологически чистой породы изготовлена вся новогодняя продукция. Податливый материал в умелых руках превращается в шедевр, настоящая ювелирная работа.На Мозырской фабрике акцент на новогоднюю атрибутику сделали впервые и не прогадали. Всего было произведено более 30 наименований. Изделия нашли своего покупателя. Уникальными белорусскими сувенирами, до которых китайским аналогам далеко и в плане красоты, и в плане безопасности, заинтересовались в первую очередь столичные торговые точки. На участке керамики работа не прекращается. До нового года еще есть время, а значит, спрос будет. Снегурочки и Деды Морозы, снеговики и кабанчики поставлены на поток, но на предприятии производят и штучную продукцию, по индивидуальному заказу. Вот эта именная пара новогодних свинок сделана по просьбе машиностроительного завода. Сувенир с символом 2019 года владельцу обещает принести достаток.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ