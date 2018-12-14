Суд Мозырского района отметил новоселье

Старое здание суда Мозырского района было действительно старым, находилось в предаварийном состоянии и требовало капремонта. Неудобное расположение, практически отсутствие парковки, нехватка помещений и залов судебных заседаний. И это при том, что Мозырский суд –один из крупнейших в области. Переезд в новое отреставрированное здание решил все проблемы в одночасье. Торжественное открытие стало значимым для всей судебной системы Гомельщины, да и в целом республики. Теперь это полноценный центр правового просвещения для всего района.

Реконструкция здания началась в феврале этого года. Генподрядчиком выступил «Мозырьпромстрой». Согласно проектно-сметной документации, окончание работ было запланировано на февраль 2019. Однако, благодаря слаженной работе,реконструкция была завершена на 3 месяца ранее. Поэтому мозырские строители были отмечены грамотами и благодарностями Верховного Суда. В торжественной обстановке они передали символичный ключ новоселам.

Новое здание суда Мозырского района соответствует всем нормативно-техническим требование. Оборудовано 8 залов судебных заседаний для рассмотрений гражданских, административных и уголовных дел, помещения для содержания обвиняемых, совещательные комнаты. Также установлены современные системы аудио и видеофиксафции протоколирования судебных заседаний, современные сети и технологии, позволяющие районному суду получать доступ к уникальной ведомственной системе.

Суд Мозырского района работать в новом здании начал уже с понедельника. По словам сотрудников, за это время они уже успели адаптироваться на новом месте. Ведь здесь созданы все условия для комфортного и результативного труда.Почетные гости оценили интерьер и функциональность нового здания. Все строго и солидно, на международном уровне. В следующем году новоселье справит суд Калинковичского района.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ