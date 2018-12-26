Сотни мальчишек и девчонок пригласили в Городской Дворец культуры на самое волшебное торжество года – Новогоднее шоу

В Городском Дворце культуры прошло мероприятие, которое объединяет вместе всех учеников школ. На главной елке Мозыря собрались ребята, которые отличились в учебе, творчестве, спорте. Организаторы постарались сделать все для того, чтобы в канун новогодних праздников создать ребятам задел хорошего настроения.

Сотни мальчишек и девчонок собрались в Городском Дворце культуры на самое волшебное торжество года – Новогоднее шоу. Традиционно здесь собирают тех, кто отличился в учебе, показал себя в конкурсах, одним словом был самым-самым. Для юных гостей это мероприятие стало первым в череде новогодних торжеств.

Пока артисты готовятся выйти на сцену, маленьких гостей развлекают многочисленные аниматоры. Ведь ожидание – не повод скучать. Мастер-классы, яркие фотозоны, а на втором этаже – целое новогоднее представление с Дедом Морозом, Снегурочкой, конкурсами, загадками и хороводами.Атмосфера праздника переполняла стены дворца. Все это стало возможным благодаря акции «Наши дети», она уже традиционная.На сцене добро действительно боролось со злом. Ребятам показали сказку под названием «Часодеи». Автором сценария и основной движущей силой стала руководитель театральной студии 13 школы Ольга Сакун. Перед глазами зрителей разыгралась настоящая интрига. Главные часы остановились, перед ребятами за несколько минут пронеслись страны и континенты. Конечно, добро победило. Время снова двинулось вперед под громкие аплодисменты шумного зала. В этот праздничный деньза ходом сказочной истории вместе с юными зрителями следили представители районной власти. В канун новогодних праздников от них самые теплые слова в адрес всех мозырян.Уже после представления маленьких мозырян, принявших участие в празднике, ждал приятный сюрприз – увесистая коробка сладостей от исполнительной власти и депутатского корпуса.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ