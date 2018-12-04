«Сопровождаемое трудоустройство людей с инвалидностью». Региональный семинар

Именно этой теме был посвящен региональный семинар, в котором приняли участие специалисты территориального центров обслуживания населения, управлений по труду, занятости и соцзащите, реабилитационных центров, родители, воспитывающие особенных детей.

Люди с особенностями могут и должны быть социализированы. Одна из форм – это трудоустройство, причем не на закрытые предприятия, созданные специально для инвалидов. Эту и многие другие темы обсудили на региональном семинаре, который прошел в Мозыре. Здесь собрались специалисты, которые работают с инвалидами, родители особенных детей. Перед ними выступали те, кто уже давно и успешно реализовывает специальные проекты по трудоустройству людей с инвалидностью. Это называется «сопровождаемое трудоустройство». Суть его в том, что есть особенный человек, который хочет работать. Исходя из его желания и возможностей, специалист подыскивает ему место и помогает влиться в коллектив.Парню с диагнозом аутизм и с уникальной фотографической памятью помогли устроиться курьером. А девушке с особенностями психофизического развития, которая очень хотела быть медсестрой и ходить в белом халате, нашли работу в поликлинике уборщицей. И она счастлива. Это лишь несколько успешных примеров реализации специального проекта. Этот уникальный опыт весьма интересен тем, кто присутствовал на семинаре.Также отдельная лекция на обучающем семинаре была посвящена теме «ясного языка». Для взаимопонимания особенным людям нужны особенные слова и языковые конструкции. Это тоже часть социализации людей с инвалидностью.Региональный семинар приурочили к международному Дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря. Люди, которые не понаслышке знают, что такое инвалидность, для себя переименовали памятную дату. 3 декабря называют Днем милосердия.