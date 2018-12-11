София и Полина Деревянко нуждаются в нашей помощи. Вместе мы можем помочь девочкам услышать все звуки этого мира!

Семья Деревянко из Мозыря нуждается в вашей помощи. Средства нужны для приобретения двух слуховых имплантов для двух дочерей, Софии и Полины. Сестер объединяет общая беда. Несколько лет назад врачи поставили обеим девочкам диагноз – двусторонняя тугоухость 4 степени или, проще говоря, глухота.

Старшая София старательно читает книжку. Младшая Полинка внимательно и безошибочно складывает пирамидки. Рядом любящие мама и папа. Идеальная картинка идеальной семьи. Если бы не одно но… У обеих девочек сложный диагноз, означающий полную глухоту. Мама Екатерина рассказывает, первая дочь, София родилась и развивалась, как обычный ребенок. До полугода во всю гулила и лепетала. Каких-нибудь отклонений не замечали ни близкие, ни доктора. Тревожиться мама стала ближе к году. София стала как будто игнорировать окружающих.

Родилась младшая Полина. Со старшей дочкой наблюдались у невролога, пытались развивать отсутствующую речь. Диагноз «полная глухота» прозвучал, когда Софии исполнилось 2 года. Для семьи он стал шоком. Казалось, что может быть хуже. Но настоящее потрясение родители испытали, когда точно такой же диагноз поставили и младшей дочке.Девочкам почти одновременно провели операции по вживлению специальногоимпланта, который функционально замещает поврежденное внутреннее ухо, чуть позже подключили речевой процессор. Дальше была долгая реабилитация.Сегодня девчонки ходят в детский сад. София готовится к школе. Но особенность дает о себе знать. Звуки девочки слышат только одним ухом. От этого часто теряются и не понимают, откуда он идет. Кроме этого они уже не могут жить без своего аппаратика.Чтобы девочки могли слышать на оба ушка, семье нужны немалые деньги. Кроме операции, в Беларуси она делается бесплатно, за свой счет нужно приобрести имплант и речевой процессор. Одна система стоит почти 22 тысячи евро. Двум девочкам нужно 106240 бел рублей, это около 43 тысяч евро. В семье работает только папа. Девочкам необходимы постоянные коррекционные занятия со специалистами и мама вынуждено оставила работу. Семья Деревянко верит в то, что найдутся люди, которые не пройдут мимо их беды.Благотворительные счета открыты в филиале №317 ОАО «Беларусбанк». Их вы видите на своих экранах. Всю информацию можно также увидеть на странице вконтакте, для этого просто наберите в строке поиска «София и Полина Деревянко». Вместе мы можем помочь девочкам услышать все звуки этого мира!