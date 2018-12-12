Смотрите! Масяня в Мозыре!

Известный мультипликационный персонаж Масяня вместе со своим бойфрендом Хрюнделем посетили столицу Полесья. Благодаря мозырскому предпринимателю Сергею Гуляю его фирма и в целом, наш город набирают популярность в сети Интернет. Именно ему пришла идея снять нестандартную рекламу.

Масяня едет в Мозырь. Рекламный мульт под таким названием был опубликован на ютюбе 20 ноября. И уже набрал несколько десятков тысяч просмотров. И это только на канале. Видео активно гуляет по просторам Интернета, собирая лайки и привлекая внимание пользователей к мозырскому бренду «КаМо» и к городу в целом. Местному предпринимателю Сергею Гуляю идея нестандартно прорекламировать себя и место, где живет и работает, пришла спонтанно. И он обратился с конкретным предложением к автору Масяни Олегу Куваеву. Сначала договорились о цене вопроса, это, конечно же, коммерческая тайна, а после закипела бурная креативная деятельность. Подготовка шла масштабная. Мозырский предприниматель провел кропотливую работу, фотографии и материалы с местными достопримечательностями были отправлены создателю мультперсонажа, который провел свой отбор и придумал сценарий в виде квеста для Масяни и ее бойфренда Хрюнделя.Сам автор Масяни впервые услышал о Мозыре именно благодаря коммерческому предложению, как и десятки тысяч пользователей мировой паутины. Благодаря креативному интернет-проекту о нашем городе узнали за морями и океанами. В конце мультфильма Масяня приглашает всех желающих в Мозырь, ведь столько всего, как говорится, осталось за кадром.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ