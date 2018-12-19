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Рубрика: Новости

Сегодня в Мозыре в квартире одного из домов по улице Нелидова спасатели обнаружили мертвого мужчину. МЧС вызвали соседи

19 декабря 2018, 20:17

19 декабря на центр оперативного управления МЧС поступило сообщение о задымлении в одном из домов по улице Нелидова. Когда спасатели прибыли к месту вызова, огня видно не было, было сильное задымление. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в одной из квартир был обнаружен мертвый мужчина. Что стало причиной смерти, будет установлено по результатам экспертиз. По словам соседей, 42-летний погибший проживал один, на заработки ездил в Россию, по возвращению уходил в запой. Опять же, как говорят местные жители, до нынешней трагедии в этой квартире уже было несколько ЧП.

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