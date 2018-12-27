Сегодня в Мозыре с официальным визитом побывала министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич. Вначале в здании райисполкома прошел прием граждан. Начисление пенсии, соцобеспечение, благотворительность. Именно по таким вопросам записались на прием к министру мозыряне и жители соседних Калинковичей. После приема Ирина Костевич посетила социально значимые объекты: недавно открывший медицинский центр, отделение дневного пребывания для молодых инвалидов Территориального центра социального обслуживания населения Мозырского района и другие объекты, находящиеся в компетенции органов соцзащиты.