С 21 декабря в Мозыре начнут работать елочные базары. Экологический тренд последних лет–елки в кадках и горшках

Новый год не за горами. Одна из форм подготовки –выбор главного атрибута праздника. В Мозырском лесхозе идет активная заготовка елей и сосен, на продажу. Специалисты предупреждают, о том, что незаконная вырубка чревата большими штрафами.

Это 62-ой квартал Криничанского лесничества. Здесь расположена местная плантация новогодних деревьев. Стройные красавицы, модельной для елок внешности, то есть выше 3 метров, вскоре украсят детские сады, школы и предприятия района. Вырубка проходит под надзором специалистов, чтобы не навредить. Когда дерево достигает определенного возраста и высоты, только тогда оно может сменить место прописки.

В Мозырском опытном лесхозе уже активно готовятся к встрече 2019. В этом году планируют реализовать до полутора тысяч новогодних деревьев. На елочных базарах будут продаваться только срубленные сосны. Цена до метра составит 6 рублей 60 копеек. Экологический тренд последних лет: как вариант для желающих приобрести главный символ праздника и при этом не навредить природе, это приобрести деревья с закрытой корневой системой, то есть в кадках и горшках. Кстати, спрос на них ежегодно растет. К примеру, вот такая миниатюрная красавица голубых кровей, которая не займет много место в квартире, но создаст праздничное настроение, стоит 24 рубля. После праздника эту ель нужно вынести в прохладное место, к примеру, на балкон, а уже по весне пересадить в почву и таким образом внести свой позитивный вклад в экосистему района. А вот нарушителей лесных правил ждет административная ответственность.Вскоре на дорогах, ведущих к лесным массивам, будут организованы специальные посты. В составе –сотрудники лесхоза, инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и инспекции охраны животного и растительного мира, а также милиционеры. Это один из методов профилактики и борьбы с теми, кто незаконно вырубает новогодние деревья. Также в лесах установлены фотоловушки. Штрафы за незаконную вырубку нешуточные. Минимум 122 с половиной рубля за дерево, к этому еще будет суммирован вред, причиненный природе.С 21 декабря в Мозыре начнут работать елочные базары. Возле главных рынков и на территории лесхоза. Специалисты, отвечающие за сохранность нашего богатства, поздравляют всех с наступающими праздниками и добавляют: чтобы не испортить новогоднее настроение и не ударить больно по своему карману, за главным атрибутом торжеств нужно идти не в лес, а в лесхоз.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ