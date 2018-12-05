Руководство Мозырщины встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в район в 2018 году

Добро пожаловать на Мозырщину. Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в 2018 году. На повестке дня – актуальные вопросы.

Учителя, врачи, строители и животноводы. Всего в Мозырский район в 2018 по распределению прибыло более 350 молодых специалистов, выпускников высших и средне-специальных учреждений. Перспективные девушки и парни, которые находятся в самом начале своей карьеры и которые уже прошли период адаптации на своих рабочих местах. С ними встретились представители районной администрации и пообщались на актуальные темы. Глава района Елена Павлечко поприветствовала молодых специалистов от лица всех мозырян. Что собой представляет Мозырщина, итоги социально-экономического развития – акценты, на которые на данный момент делается упор. В рамках встречи также были затронуты вопросы создания условий для самореализации молодежи, предоставлении жилья и льготных кредитов, а еще такие темы, как психологические ресурсы адаптации и самореализации молодых специалистов, здоровый образ жизни и противодействие потреблению наркотиков. Формат мероприятия –диалог, причем, получился он весьма конструктивным.