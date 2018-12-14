Разъяснение по Декрету № 3 «О содействии занятости населения»

В соответствии с Декретом № 3 Президента Республики Беларусь «О содействии занятости населения» трудоспособные граждане, не занятые в экономике, должны оплачивать некоторые услуги по ценам, обеспечивающим их полное возмещение. База данных таких граждан уже сформирована. При наличии у граждан вопросов по реализации Декрета следует обращаться в постоянно действующую комиссию (кабинет № 5 управления по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома по адресу: г. Мозырь, ул.Советская, 114). Предварительно записаться на прием можно позвонив по тел. 25-19-48 или 25-13-72. Обратиться можно и в службу «Одно окно» Мозырского райисполкома. Там вам выдадут логин и пароль, которые позволят самостоятельно проверить наличие вашей фамилии в базе. Информация выдается при наличии паспорта.