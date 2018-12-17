Премьера фильма «Завтра» в Мозыре

Долгожданное событие для мозырских кинолюбителей. В кинотеатре «Мир» состоялся премьерный показ фильма «Завтра». Автор картины – мозырянка Юлия Шатун, главные роли исполнили ее родители, а фактура снималась в нашем городе.

Премьерный показ драмы о жизни белорусской интеллигенции в провинции состоялся в Малом зале кинотеатра «Мир». Фильм «Завтра» уже собрал много серьезных наград – от белорусского «Листапада» до Марсельского кинофестиваля. Получил высокие оценки иностранных критиков. Официально переведен на английский язык. Но для мозырян интересен будет по другому поводу: автором картины является наша землячка Юлия Шатун, главные роли исполнили ее родители, и снимался фильм на улицах родного города.Премьерный показ в Мозыре прошел при полном зрительном зале. Режиссер картины призналась, представлять работу в родном городе – особая ответственность. Уже после просмотра каждый желающий смог пообщаться и сфотографироваться с творческой командой, работавшей над картиной. А для тех, кто не успел на субботнюю премьеру, показы повторятся с 21 по 23 декабря. Начало сеансов в 18.30, стоимость билета – всего 3 рубля.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ