Праздник к нам приходит! Утренник в детском доме

В Новый год детский дом по традиции принимает гостей. Сегодня уютный зал казался тесным, настолько много было желающих поздравить ребят с праздником. Ежегодно воспитанники детского дома под руководством педагогов разыгрывают настоящий новогодний спектакль. В этом году в качестве главной проказницы, которая внесла смуту в ровный ход сказочного представления, стала ПеппиДлинныйчулок. А главным волшебником выступил, конечно, Дед Мороз. Сказку прерывали многочисленные выступления местных звездочек.Всех гостей праздника просто невозможно перечислить. В зале – представители практически всех организаций и предприятий города. Юные воспитанники танцевальных ансамблей «Палесскаязорачка» и «АСдэнс» приехали на праздник с творческими подарками. Кроме того, в канун Нового года ребятам предложили самим побыть, что называется «в шубе Деда Мороза». Зорачки оставили под елкой многочисленные подарки. Таким образом, юные танцоры запустили акцию «Дети – детям». Если для детей Новый год – это вера в чудо, то для взрослых – время творить чудеса. Многие из присутствующих благодарили за возможность сделать доброе дело. Как только праздник начал близится к концу, подарки от гостей посыпались как из рога изобилия. Гости искренне желали этому дому мира и добра.

Сегодня в детском доме живет 32 ребенка. На утреннике их еще меньше. Часть воспитанников отправилась на Рождественские каникулы в Италию, еще часть вот-вот уедут следом. Еще несколько лет назад в Мозырском детдоме было около 80-ти ребят. Детей забирают в приемные семьи, берут под патронаж. Большая семья детского дома сокращается. И это – самая хорошая тенденция, которую надеются продолжить в 2019.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ