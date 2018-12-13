С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Праздничная иллюминация-2018

13 декабря 2018, 20:46

Новогодние праздники все ближе, и значит, улицы Мозыря уже привлекают огнями иллюминации. Подсветка витрин и административных зданий, гирлянды на городских елках и необычные композиции будут радовать жителей и гостей почти до середины января.
Лучшие фоны для праздничных снимков в декабре, конечно же, на улице. И если кто-то ждет много снега, другие выбирают светящиеся композиции. На городской площади Ленина уже сегодня – ажиотаж. Праздничными огнями зажглась главная елка, рядом с ней появился магический шар и настоящая карета, запряженная статным рысаком. Иллюминацией украшен сквер у райисполкома, а на сцене у Доски почета – целая армия снеговиков. Настроение мозырянам поднимают красочные огоньки в витринах магазинов, праздничные растяжки. Пышные елки уже появились практически в каждом микрорайоне. Город украшают постепенно. За искрящуюся красоту традиционно отвечают представители участка «Горсвет» Мозырскогорайижилкомхоза. Специалисты светодиодное оформление обновляют ежегодно, добавляют праздничные участки и расширяют атмосферные границы.

Комментарии (RSS)

Отправить ответ

  Подписаться  
Уведомить о
«
»