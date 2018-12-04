Православные верующие сегодня празднуют Введение в Храм Пресвятой Богородицы. Этот великий христианский праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам православной церкви, который установился еще на заре христианства.

Согласно церковному преданию, родители Девы Марии, молясь о разрешении бесплодия, дали обет – если родится дитя, то они посвятят его служению Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители решили выполнить свое обещание. Иоаким и Анна, вручив дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Глубокой тайной покрыта земная жизнь Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна была и ее жизнь в Иерусалимском храме. Но в церковном предании сохранились сведения о том, что во время пребывания Пречистой Девы в храме, она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием и постоянно молилась. Мария оставалась на воспитании в храме вплоть до совершеннолетия, то есть до 15-летнего возраста. Церковь учит, что праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — предвестие благоволения Бога к человеческому роду, проповедь спасения.Поступок родителей Марии церковь ставит в пример всем верующим, указывая, что истинные христиане должны воспитывать в своих детях любовь к Всевышнему с самого раннего возраста, как только ребенок начинает понимать окружающий мир.