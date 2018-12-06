После ЧП в минском торгово-развлекательном центре «Арена-сити», в крупных торговых центрах Мозыря и учреждениях культуры проходят проверки

В середине ноября в Минске в торгово-развлекательном центре «Арена-сити» обрушился подвесной гипсокартонный потолок, в результате происшествия был травмирован продавец киоска. По факту нарушения технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ следственный комитет возбудил уголовное дело. В целях предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций на территории Мозырского района была создана рабочая группа.

В крупных торговых центрах Мозыря и учреждениях культуры проходят проверки. После чрезвычайного происшествия в столице, когда в торгово-развлекательном комплексе «Арена-Сити» обрушился подвесной потолок, была создана рабочая группа из числа представителей районного исполнительного комитета, ГРОЧС, стройнадзора. Компетентная комиссия обследует торговые площади и объекты культуры и проверяет, насколько качественно смонтированы подвесные потолки и системы, нет ли деформации несущих конструкций и другие нюансы, от которых напрямую зависит безопасность людей. Специалисты напоминают, что ответственность за здоровье и жизнь посетителей несут владельцы торговых объектов и руководство учреждений культуры. Именно они должны контролировать и предпринять все меры по содержанию объектов в исправном безопасном состоянии.