Подарок жителям микрорайона «Центральный» от кинотеатра «Мир». В субботу состоялось торжественное открытие магазина шаговой доступности. Расположился он на улице 17-го сентября.
Кинотеатр «Мир» стал первым и единственным в Беларуси кинопредприятием, которое открыло собственный магазин. Торговый объект шаговой доступности расположился непосредственно в здании кинотеатра. И стал хорошим подарком не только для посетителей культурного заведения, но и для жителей всего микрорайона «Центральный».
Ассортимент у магазина, который расположился по адресу: улица 17-го Сентября, 2, небольшой. Но здесь есть большинство товаров первой необходимости. От хлеба и молока до кондитерских изделий. Открывая магазин, директор «Мозырькиновидеопроката» Сергей Захаренко поблагодарил за поддержку руководства города, а также свой коллектив – людей, которые приложили много усилий на всех стадиях реализации очередного проекта: от сбора документов и строительных работ до подбора персонала и, уже сегодня, обслуживания посетителей.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ
Новый магазин от кинотеатра «Мир»
Подарок жителям микрорайона «Центральный» от кинотеатра «Мир». В субботу состоялось торжественное открытие магазина шаговой доступности. Расположился он на улице 17-го сентября.
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