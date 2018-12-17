Новый магазин от кинотеатра «Мир»

Подарок жителям микрорайона «Центральный» от кинотеатра «Мир». В субботу состоялось торжественное открытие магазина шаговой доступности. Расположился он на улице 17-го сентября.

Кинотеатр «Мир» стал первым и единственным в Беларуси кинопредприятием, которое открыло собственный магазин. Торговый объект шаговой доступности расположился непосредственно в здании кинотеатра. И стал хорошим подарком не только для посетителей культурного заведения, но и для жителей всего микрорайона «Центральный».

Ассортимент у магазина, который расположился по адресу: улица 17-го Сентября, 2, небольшой. Но здесь есть большинство товаров первой необходимости. От хлеба и молока до кондитерских изделий. Открывая магазин, директор «Мозырькиновидеопроката» Сергей Захаренко поблагодарил за поддержку руководства города, а также свой коллектив – людей, которые приложили много усилий на всех стадиях реализации очередного проекта: от сбора документов и строительных работ до подбора персонала и, уже сегодня, обслуживания посетителей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ