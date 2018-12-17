Перенос рабочих дней в 2019 году утвержден постановлением Совета Министров от 15 декабря 2018 года № 906, сообщает ведомство.

Вопреки ожиданиям,2 января выходным днем не сделали. После встречи Нового года и небольшого отдыха белорусам приедятсяидти на работу. Ближайшие переносы ожидаются в мае: рабочий день с понедельника 6 мая переносится на субботу 4 мая. Таким образом, отдыхать мы будем три дня подряд — 5,6 и 7 мая.Также пятница 10 мая перенесена на субботу 18 мая. То есть после одного рабочего дня 8 мая белорусы будут отдыхать с 9 по 12 мая включительно.Перенесли и рабочий день с пятницы 8 ноября на субботу 16 ноября. Выходными станут 8,9 и 10 ноября.Организации могут самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочих дней, то есть окончательные решения будет принимать руководство на местах