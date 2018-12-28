Парад новогодних строительных елок

Конкурс-выставка «Новогодний парад елок» организовали в канун праздников в «Мозырьпромстрое». За призы профсоюзной организации боролись более двадцати участников. Среди них, как отдельные представители коллектива, так и целые сборные цехов и подразделений.

Давно известный факт: мозырские строители отличаются не только хорошим качеством своих работ, но и творческим, креативным подходом к организации досуга. Вот и в канун Нового года в «Мозырьпромстрое» объявили о проведении конкурса-выставки, участники которого должны были сделать декоративное дерево из подручных материалов. К финалу в актовый зал административного здания привезли более 20-ти экспонатов. Из стали и арматуры, бетона и автомобильных деталей, из офисной бумаги, карандашей и даже прочитанных книг.

Большинство представленных елочек украшать кабинеты и строительные цеха смогут долгие годы. А вот планово-экономическая служба ставку сделала на эффект неожиданности: за несколько зимних вечеров девушки сшили красивый костюм, нашли способ подключить к нему настоящую гирлянду и подготовили представление в стихотворной форме.Победу, в лучших новогодних традициях, в конкурсе строительных елок одержала дружба. Подарком для всех участников стали благодарственные грамоты, праздничные премии и самое позитивное настроение.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ