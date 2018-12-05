Областной союз женщин в Калинковичах

О семьях, находящихся в социально-опасном положении, методах и формах работы с ними, говорили участницы выездного заседания Президиума Гомельской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». Мероприятие прошло в Калинковичском районе.

Активистки Калинковичской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин», а также их коллеги из разных районов Гомельской области посетили с экскурсией несколько предприятий. Внимательное знакомство с производством молочных продуктов и бытовой химии объединили с обсуждением важной темы – работы с семьями, находящими в социально-опасном положении.На Калинковичском заводе бытовой химии производят моющие и чистящие средства для домашнего пользования, а также для промышленности. В ассортименте предприятия есть акварельные краски и гуашь, пластилин и автошампуни. Завод – один из немногих в регионе, который успешно вышел из санации. Во многом благодаря грамотному подходу руководителя.Основную тему встречи ее участницы обсудили во время посещения местного социально-педагогического центра. Завершилось выездное заседание поездкой в Юровичский монастырь.