Новогодний утренник в детской больнице

Одно из мероприятий республиканской акции «Наши дети» за два дня до Нового года прошло в Мозырской городской больнице. В актовом зале медицинского учреждения собрались маленькие пациенты и их родители, которые праздники, к сожалению, проводят под пристальным наблюдением врачей. Для них этот утренник – действительно важен. Ведь не секрет, что позитивные эмоции и смех ускоряют процесс выздоровления. На встречу с детьми пригласили гостей – руководство района и системы здравоохранения, представителей депутатского корпуса и самого доброго друга детской больницы – мецената ВосканаЧобоняна. Все они, конечно, приехали не с пустыми руками.Сертификат на 3 тысячи рублей главврачу детской больницы вручила председатель райисполкома Елена Павлечко. Кроме того, замечательным новогодним подарком стали новые ультразвуковые ингаляторы и когуалометр. Каждый маленький пациент получил большой сладкий подарок, а детки до года – по мягкой игрушке. А самым ярким творческим сюрпризом для всех участников акции стало новогоднее представление. Его каждый год готовят артисты-волонтеры из средней школы №1. Потрясающие сказочные герои в современном исполнении зарядили собравшихся позитивной энергией. Вместе с бабой Ягой, Снеговиком, Мальвиной, Дедом Морозом и Снегурочкой дети пели, танцевали и даже участвовали в флешмобе.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ