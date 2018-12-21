Немецкая гостиная 16 школы вновь собрала друзей

Как сделать процесс изучения иностранного языка увлекательным? Научить говорить детей и убедить родителей вспомнить школьную программу? В школе №16 уже пять лет подряд проводят немецкую гостиную. Мероприятие, которое сближает детей, родителей и педагогов.

Один раз в год столовая 16 школы по традиции превращается в гостиную. Дети, изучающие немецкий, собираются вместе на представление, к которому готовятся на протяжение нескольких месяцев. Песни и стихи на иностранном, чаепитие и небольшой спектакль. На этот раз артисты театра «Фонарики» и его руководитель Мария Астапова замахнулись на Астрид Линдгрен. На немецком заговорил любимец детей и взрослых Карлсон. Для ребят это новый уровень языка и новый опыт. Сам Карлсон, он же учащийся 7 класса Ярослав Леонович, собой остался доволен.

Немецкой гостиной – пять лет. Дата – это возможность подвести черту под пятью годами кропотливой работы по изучению иностранного. К академическому преподаванию пять лет назад подключили театр. Идея прижилась, спектакли на немецком стали традицией.

Кроме немцев, есть в 16-ой и англичане и французы. На импровизированной сцене языковой барьер стирается.

Гостями гостиной стали педагоги и родители. Как всегда немецкая гостиная превратилась в маленький школьный праздник. И дала старт новогодним торжествам.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец