«Не прожигай свою жизнь!». Завершающий этап акции МЧС прошел ярко и динамично

В Мозыре спасатели и волонтеры, юные помощники пожарных, ярко и динамично завершили республиканскую акцию «Не прожигай свою жизнь!».Мероприятия прошли в торговых центрах города.

Яркое шоу с участием сигареты-убийцы, познавательная викторина с вопросами о вреде курения, веселые конкурсы, направленные на интеллектуальную и физическую борьбу с небезопасной для здоровья и в целом жизни человека привычкой. Это и многое другое ожидало случайных участников акции «Не прожигай свою жизнь», завершающий этап которой прошел в торговых центрах города. Прошел красочноидинамично.

Акция «Не прожигай свою жизнь» – традиция Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ее участники, а это профессиональные спасатели и их помощники из организации юных пожарных, рассказывают о том, что сигареты убивают, как изнутри, так и снаружи. Неосторожное обращения с огнем при курении –наиболее распространенная причина огненных трагедий.

Все участники акции, которая проводится давно и плодотворно под эгидой МЧС, получили памятные призы, информационные буклеты и брошюры. Также многие не смогли противостоять напору и обаянию активистов из организации юных пожарных-спасателей и обменяли свои сигареты на конфеты.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ