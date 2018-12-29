Настоящую птичью столовую открыли ученики пятой школы.В рамках акции «Зимующие птицы» дети и их родители смастерили и установили более 50 кормушек для птиц

Настоящую птичью столовую открыли ученики пятой школы. В рамках акции «Зимующие птицы», а она традиционно проходит во время зимних каникул, дети и их родители смастерили и установили более 50 кормушек для птиц.

На территории пятой школы – настоящая птичья столовая. Развешено более пятидесяти кормушек. Причем добротных и качественных. А все благодаря общественно полезному труду девятиклассников и родительской инициативе первоклашек.

Акция «Зимующие птицы» проводится в пятой школе во время зимних каникул уже не первый год. Старшеклассники мастерят кормушки, малыши отвечает за то, чтобы обеденное меню у пернатых было вкусное и строго по расписанию.

Юные орнитологи наблюдают за птицами, пополняют кормушки и даже ведут дневники. Конечно же, дома делятся впечатлениями со своими помощниками-родителями. Воробьи, вороны, голуби, синицы и даже снегири. Кстати, среди тех, кто лакомиться птичьими обедами, были замечены и две белочки. Рыжие красавицы облюбовали школьный двор.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ