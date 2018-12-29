На сцене – «Волшебное веретено». Новогодний подарок от артистов Мозырского драматического театра

К новому году свой подарок подготовили и актеры Мозырского драматического театра им. Мележа. Одними из первых зрителей спектакля «Волшебное веретено» стали воспитанники отделения дневного пребывания для инвалидов, дети из многодетных и социально-неблагополучных семей.

Старая добрая история о том, как усердие и труд способны привести к самым фантастическим результатам, едва ли может обойтись без привычных новогодних персонажей. Дед Мороз, Снегурочка и лихие разбойники появляются на сцене ГДК перед началом спектакля, увлекая юных зрителей в праздничную игру. Им предстоит отгадать все загадки и справиться с необычными заданиями, за выполнение которых долгожданная награда – фантастическая история в лучших традициях русских народных сказок. «Волшебное веретено» по пьесе известного казахского режиссера и драматурга Татьяны Баевой поставил главный режиссер Мозырского драмтеатра Роман Цыркин. Спектакль продолжает традицию показа на благотворительной основе. Среди первых зрителей наряду с мозырянами, стали и юные гости из соседних городов.

Новогоднюю сказку от Мозырского драмтеатра в ближайшее время увидят и зрители малых населенных пунктов.