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Рубрика: Новости

На сцене – «Волшебное веретено». Новогодний подарок от артистов Мозырского драматического театра

29 декабря 2018, 20:31

К новому году свой подарок подготовили и актеры Мозырского драматического театра им. Мележа. Одними из первых зрителей спектакля «Волшебное веретено» стали воспитанники отделения дневного пребывания для инвалидов, дети из многодетных и социально-неблагополучных семей.
Старая добрая история о том, как усердие и труд способны привести к самым фантастическим результатам, едва ли может обойтись без привычных новогодних персонажей. Дед Мороз, Снегурочка и лихие разбойники появляются на сцене ГДК перед началом спектакля, увлекая юных зрителей в праздничную игру. Им предстоит отгадать все загадки и справиться с необычными заданиями, за выполнение которых долгожданная награда – фантастическая история в лучших традициях русских народных сказок. «Волшебное веретено» по пьесе известного казахского режиссера и драматурга Татьяны Баевой поставил главный режиссер Мозырского драмтеатра Роман Цыркин. Спектакль продолжает традицию показа на благотворительной основе. Среди первых зрителей наряду с мозырянами, стали и юные гости из соседних городов.
Новогоднюю сказку от Мозырского драмтеатра в ближайшее время увидят и зрители малых населенных пунктов.

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