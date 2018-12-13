На пожаре в Калинковичах были эвакуированы 7 человек

12 декабря около 11 утра спасателям сообщили о пожаре в многоэтажном доме на улице 60 лет БССР в Калинковичах. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, из окон квартиры, расположенной на третьем этаже, шел дым. Хозяйка в момент происшествия была у соседки этажом ниже. При ликвидации пожара из-за сильного задымления были эвакуированы из квартир 7 местных жителей. Медицинская помощь не понадобилась. В результате пожара повреждено имущество в квартире, закопчены стены и потолок. Причина ЧП устанавливается. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.