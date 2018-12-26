Новостью предшествующей продолжительным выходным дням стало открытие в Мозыре крупного супермаркета. На бульваре Юности начал работать магазин «EUROSPAR». Первыми торговый объект посетила наша съемочная группа.

Этих полок еще не касалась рука покупателя, эти витрины манят изобилием. В Мозыре начинает работу магазин торговой сети «SPAR International». До официального открытия – чуть меньше часа. Все готово, чтобы встретить первых посетителей. Порадовать и удивить мозырян есть чем. Ведь сеть SPAR – это опыт торговли в 48 странах мира. Именно мировой опыт позволяет представить покупателю максимальный спектр услуг в комфортном пространстве.Супермаркет «EUROSPAR» в Мозыре располагает оптимальным пространством: общая площадь – 1700м. кв., торговая – чуть меньше тысячи. Расширенный сервис, технологии, зонирование в духе современных тенденций, повышенный комфорт и прекрасный ассортимент. Уже сегодня очевидно, «EUROSPAR» составит достойную конкуренцию торговым объектам города.

Уютная зона кафетерия расположилась прямо рядом с панорамными окнами. Ничего сверхъестественного, но вместе с тем по-домашнему комфортно. Особая атмосфера в зоне фуд-корта. Здесь соединились самые популярные мировые кухни. Свежие роллы, шаурма, шаньга, китайская лапша вок. Причем покупатель становится зрителем и одновременно участником целого кулинарного шоу, заказчиком которого сам и является.

Но прежде чем в магазин войдет первый покупатель и оценит все по достоинству, соблюли некоторые необходимые и приятные формальности. Сотрудники, которые продемонстрировали свое трудолюбие на этапе подготовки к открытию, получили премии. Остальным – слова напутствия и поздравления от руководства сети и местных властей.

Сотни мозырян приехали на торжественное открытие магазина. Уже через минуту двери распахнутся. Право перерезать красную ленту предоставили юному покупателю.

Первых посетителей встречали улыбками и аплодисментами. А еще вкусными угощениями. Покупатели смогли продегустировать свежую пиццу, напитки, мясные деликатесы и выпечку. Сюрприз для сладкоежек – горячие пончики, которые готовились прямо на глазах покупателей. Мозырянам стала доступна и продукция европейских торговых марок. Товары из Германии, Италии, Нидерландов можно найти, обозначенными специальными выделителями«продукция «SPAR»».

Но какой-бы хороший магазин не был, проводить в нем много времени – не самое лучшее решение. И при планировании зон в «EUROSPAR» это постарались учесть.Открытие магазина «EUROSPAR» стало настоящим аншлагом, даже несмотря на рабочий день. Мозыряне с удовольствием делали покупки и делились впечатлениями.Дальше – больше. В канун праздников в сети «SPAR»будут действовать специальные предложения, а также бонусы по карте лояльности «Выгода», покупателей порадует и кэшбэк в 5 процентов. Еще одна акция, которая стартовала в декабре – «Спецогряд». Накопленные на карте электронные баллы дадут возможность приобрести красивую мягкую игрушку за символическую цену. Покупателей будут баловать различными акциями, в сети действует продвинутая программа лояльности и много других уникальных предложений.

Рассказывает Капитолина Атонен, заведующая магазином «EUROSPAR»: «Хочется поздравить мозырян со светлым праздником, пожелать всем мозырянам и всем людям на земле добра, светлого неба над головой, тепла, счастья, уюта в доме нашем, всего самого наилучшего вашему дому, а «EUROSPAR»будет вас радовать, радовать и радовать и делать для вас праздники незабываемые».

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ