На базе Калинковичей прошло координационное совещание правоохранителей, инициированное областной прокуратурой. Это реакция на криминальные события, произошедшие вагрогородкахЮровичи и Шиичи. На мероприятии анализировали условия и причины ЧП.

Нынешнее координационное совещание правоохранителей в Калинковичах было внеплановым. Это реакция на резонансные происшествия в агрогородкахЮровичи и Шиичи. Напомним, в Юровичах трое местных жителей избили двух односельчан, один из которых от полученных травм скончался. В ходе расследования было установлено, что группа преступников держала в страхе всю деревню на протяжении длительного времени. В Шиичах цыгане, которые самовольно заняли дом и нелегально проживали в агрогородке, устроили массовую драку, так сказать, стенкой пошли на белорусскую семью. Один из задержанных числился в международном розыске. Эти два происшествия обнажили проблемы. На фоне общего снижения преступности в области, в Калинковичском районе отмечается существенный рост, в том числе тяжких и особо тяжких, правонарушений в состоянии алкогольного опьянения и несовершеннолетними. Прокуратура провела масштабную проверку, ее итог –в Калинковичском районе ведется недостаточная работа по профилактике преступности, выявлены недостатки организационного характера и формализм. Также на координационном совещании прокурор области Виктор Морозов подчеркнул, что предотвращением правонарушений должна заниматься не только милиция. В законе указано 22 органа, субъекта профилактики. Это и следственные органы,и КГБ, местные власти, здравоохранение, образование, профсоюзы и средства массовой информации.