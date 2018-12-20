Мозыряне Янина и Виталий Жигадло в декабре этого года отмечают 60 лет совместной жизни. В гостях у бриллиантовых супругов побывала наша съемочная группа. Так в чем секрет супружеского долголетия? Мы подготовили видеорассказ о красивой, позитивной и по-настоящему искренней паре, жене и муже, которые сквозь годы сумели пронести и сохранить любовь.

Она поет, он играет. Гармония в творчестве отражает всю суть гармонии семейной жизни. Янина и Виталий Жигадло вместе уже 60 лет. Секрет супружеского долголетия – слышать друг друга, слышать и любить, уступать и уважать. Формула семейного счастья одновременно и простая, и сложная. Из уст тех, кто отмечает бриллиантовую свадьбу, она звучит весьма убедительно.

Старые фото как слайды жизни, на которых запечатлены различные моменты. На обратной стороне – дорогая сердцу подпись: «Без слов, но от души». Янина Константиновна и Виталий Павлович и сегодня историю своей любви помнят в подробностях. И первую встречу, и роспись, и веселую свадьбу.Янина Константиновна и Виталий Павлович – это гордость и пример для всей семьи, даже не столько пример, сколько руководство к действию.Искренние поздравления, теплые пожелания. За этим столом, изюминка которого торт с символичной цифрой, сегодня собралась далеко не вся семья. Это пока, можно сказать, репетиция бриллиантового торжества. А саму свадьбу будут праздновать 26 декабря. Именно эта дата указана в свидетельстве о браке, выданном в 58 году ЗАГСом г. Мозырь, Белорусской Советской Социалистической Республики.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ