Мозырский район посетила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич. Вначале в здании райиспокома прошел прием граждан по личным вопросам, а после Ирина Анатольевна посетила социально значимые объекты.

Лично пообщаться с министром труда и социальной защиты по наболевшему вопросу. На прием к Ирине Костевич записались как мозыряне, так и жители соседних Калинковичей. Пенсионерка Нина Кособуцкая считает, что ей неправильно начислили пенсию.Три независимые инстанции, которые проводили проверку, в своих отчетах утверждают обратное – пенсия Нине Алексеевне рассчитана по максимально высокому для нее коэффициенту. Библиотекарь по образованию, долгие годы проработавшая в сельхозорганизации, на данный момент получает 426 рубля. Свои сомнения мозырянка может развеять только в суде.Екатерина Деревянко пришла на прием к министру, чтобы попросить о помощи. О семье Деревянко не так давно на «Телеканале «Мозырь» выходил сюжет. Двум маленьким сестричкам, Софии и Полине, которым несколько лет назад врачи поставили неутешительный диагноз – глухота. За счет госсредств девочкам почти одновременно провели операции по вживлению специального импланта. Установка имплантов на второе ухо проводится за счет средств родителей, у которых средств не хватает. Нужно почти 43 тысячи евро. На призыв о помощи активно откликнулись целые предприятия и рядовые мозыряне. Однако сумма внушительная и собранных денег не хватает. Екатерина Деревянко обратилась к министру, чтобы она помогла привлечь внимание всех неравнодушных белорусов. Ирина Костевич пообещала проработать этот вопрос с общественными объединениями и благотворительными фондами. А вот жизнерадостный пенсионер Михаил Целуйко пришел просто поблагодарить министра труда и соцзащиты и рассказать, как он живет. По его мнению, возможность пообщаться с чиновником такого ранга уникальна и выпадает нечасто. Пенсионер Целуйко скорее исключение из правил, на прием обычно приходят люди со своими проблемами и вопросами. Эта форма работы, которая реализуется уже давно, позволяет узнать о проблемах и достижениях, так сказать, на местах.После приема граждан по личным вопросам в плане визита стояло ознакомление с работой социально значимых объектов. Ирине Костевич показали недавно открывшейся медицинский центр и рассказали об уникальных услугах, которые здесь оказываются. Воспитанники центра дневного пребывания для инвалидов также с нетерпением ждали высокую гостью. Молодые люди как раз репетировали сказку «Золушка». Вскоре начнутся новогодние гастроли особенной труппы. Яркие хобби, всевозможная полезная занятость позволяет воспитанникам центра чувствовать себя полезными и нужными, это и есть наглядная социализация людей с ограниченными возможностями. Здесь министр труда и социальной защиты встретилась с работниками территориального центра социального обслуживания населения. В рамках визита в Мозырский район Ирина Костевич также посетила детский дом-интернат для пожилых и инвалидов.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ