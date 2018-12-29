2018 был объявлен Годом Малой Родины. 12 месяцев календарного цикла подходят к логическому завершению, а вот мероприятия, посвященные тому, чтобы Малая Родина стала краше и счастливее, со временем только набирают оборот. Мозырская титулованная семья именитых спортсменов Марины и Артура Литвинчук накануне новогодних праздников поздравила многодетную семью Харитончик.

В большой и дружной семье Харитончик с нетерпением ждали именитых гостей. Покорители олимпийского Олимпа, известные на весь мир мозырские спортсмены Марина и Артур Литвинчук, пришли поздравить детей и их родителей с наступающим праздником. Как водится, с тортом и подарками. Такая идея пришла не спонтанно, Артур Литвинчук, как почетный гражданин Мозыря, таким образом, решил пополнить общий список добрых дел для Малой Родины. Семьи быстро нашли общий язык. Ведь Марина и Артур Литвинчук в этом году впервые стали мамой и папой. Беседовали о детях, о воспитании и других родительских нюансах. Дмитрий Харитончик тоже профессиональный спортсмен, играл за «СлавиюМозырь». А вот Екатерина – профессиональная мама. Ее сфера деятельности – это забота об Ульяне, Артеме и совсем маленькой Божене. Визит семьи Литвинчук – это настоящий новогодний сюрприз.Дети – это здорово, уверена Марина Литвинчук. Закономерный вопрос, мечтают ли знаменитые спортсмены о большой и дружной семье.В конце – общее фото на память. Кстати, и семья Литвинчук, и семья ХаритончикНовый год будут отмечать в уютной домашней атмосфере и в окружении только самых близких и любимых.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ