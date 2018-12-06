Молодое пополнение Мозырского района

Еще недавно Алина была «звездой» выпускного бала в мозырской средней школе №11. А сегодня к 20-летней выпускнице областного педагогического колледжа коллеги, родители и ученики обращаются только по имени-отчеству. Алина Алексеевна – заботливый и внимательный учитель первых классов в 5-й школе. Молодой специалист ежедневно нарабатывает практический опыт, получает высшее профессиональное образование. Но все также, с волнением и трепетом, вспоминает первый сентябрьский урок.

Ежегодно ряды педагогов Мозырщины пополняют порядка 70-ти молодых специалистов. Это выпускники, как местной кузницы педагогических кадров, так и областных и столичных университетов и колледжей. Еще юных, но уже целеустремленных преподавателей поддерживают по-разному: выделяют, так называемые, «подъемные» оказывают моральную и психологическую поддержку, подыскивают, в случае необходимости, подходящее жилье. Кстати, «квартирный вопрос» во главу угла ставят и в других сферах. На ферму в хозяйстве «Слободское имени Ленина» новоиспеченного зоотехника Ирину, кроме искренней любви к животным, привели еще и романтические чувства. Здесь, в деревне Романовка живет и работает ее будущий муж. Руководство хозяйства, чтобы поддержать молодую пару, выделило ребятам дом. И даже обещали помочь с ремонтом и благоустройством. В свежих и перспективных кадрах сегодня заинтересована и районная промышленность. Поэтому в администрациях заводов и фабрик делают все, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно. Молодые сотрудники Мозырского машиностроительного завода даже характеристику своему предприятия дают – «с теплой атмосферой». И после отработки многие остаются здесь дальше — строить карьеру. Говорят, есть мотивация для движения вперед. Грамотная работа с молодыми кадрами – это уже стратегия не только для отдельно взятых предприятий, но и для всей страны. Ведь сила — это не только знание, но и отношение к людям. «Мозырьпромстрой» входит в число тех предприятий, где много внимания уделяют культурному и спортивному досугу работников. Каждое пополнение строительных рядов в августе проходит через обряд посвящения. Его приурочивают к профессиональному празднику – Дню строителя. Много внимания уделяют спорту и здоровому образу жизни. В состав сборных команд, которые с завидной регулярностью проявляют себя на городских соревнованиях, входят как опытные специалисты, так и молодежь.

Мероприятий для молодежи в Мозыре с каждым годом становится все больше. Интеллектуальные паб-квизы, турнир «Золотая сова», караоке-конкурсы и семейные состязания. Главное, в этом калейдоскопе событий не затеряться, найти время и желание. Алексей Пименов к своей цели – стать врачом – шел осознанно. Выпускник Гомельского медуниверситета на отработку пять лет назад попал в Мозырь. Здесь проходил интернатуру, здесь обзавелся семьей и здесь собирается продолжить профессиональный путь, помогая людям с онкологическими заболеваниями. Ни для кого не секрет, профессионалов на Мозырщине очень много в самых разных сферах — от медицины и образования до нефтепереработки и строительства. Все они когда-то были молодыми специалистами. И в этом году первые самостоятельные шаги в карьере совершают десятки выпускников университетов, колледжей и лицеев. Если, как у врача Алексея Пименова, выбор сделан душой и сердцем, жалеть о нем точно не придется!

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец.