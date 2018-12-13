МЧС Беларуси открывает новый проект «Лайфхаки», где в свежем формате спасатели будут рассказывать, как не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций и, конечно же, что делать, если она уже произошла.

Лайфхаки от белорусского МЧС сделаны с заботой и в стилистике последних интернет-трендов – в увлекательной и интерактивной форме. Формат нового раздела на официальном сайте Министерства точно не даст заскучать: инициаторы проекта сразу же подчеркивают, что с читателями будут общаться как с друзьями на равных, будто рассказывая увлекательную историю. А для тех, кто устанет читать, доступна яркая инфографика с известным персонажем от МЧС – Противопожарным Котом. На данный момент для читателей уже подготовлено 5 тематических лайфхаков: «Согреться и не сгореть», «Пожар в квартире», «Разбился градусник», «Заблудился в лесу». А также свод правил безопасного поведения под названием «Новый год», в котором спасатели призывают к трезвости и воздержанности при встрече 2019, советуют, где поставить елку и как обращаться с пиротехникой, чтобы не спровоцировать ЧП. Создатели раздела уверены, такие истории прекрасно подойдут для тоскливого и холодного зимнего вечера. Под чашку ароматного кофе и расслабляющую музыку.К слову, поделиться полезными советами можно в также в соцсетях с помощью специальной кнопки.