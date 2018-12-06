Маршрут №17 не так давно появился на городских улицах. Куда привезет автобус?

Маршрут №17 был утвержден 19 ноября. В течение дня автобус делает 10 рейсов. Первый отходит с Примостовой в 6.50, последний в 18.38. В выходные первый рейс стартует в 8-34, последний в 17.58.

Движется автобус по маршруту №4 по Интернациональной, через пятый район до Лельчицкого перекрестка. Затем пути с четверкой расходятся. 17-ый поворачивает на ул. Гагарина. Следующий поворот – не доезжая новой заправки на дорогу №1. На перекрестке Малинина-Притыцкого поворачивает направо и движется по маршруту 16-го до магазина «Данко». Затем делает поворот налево и снова едет как автобус №4. Отправление с Примостовой каждый час. В рабочие дни с перерывом примерно с 11 до трех часов. В выходные с двумя получасовыми перерывами в районе 12 и 17 часов. Автобус запустили, в том числе, и в связи с переездом поликлиники №4 на ул. Малинина. В администрации АП-2 подчеркнули, что маршрут экспериментальный. Его дальнейшая работа будет зависеть от востребованности среди пассажиров.