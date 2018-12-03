Концерт окончен. Итоги «Осеннего аккорда-2018»

Завершился ежегодный фестиваль «Осенний аккорд». Талантливых вокалистов, танцоров, фотографов, художников и мастеров декоративно-прикладного творчества традиционно выбирают среди нефтепереработчиков. На этот раз организаторы старались сохранить интригу до конца. О самых интересных моментах завершающего концерта – в нашем сюжете.

Гала-концерт фестиваля-конкурса «Осенний аккорд»–это финальная черта под двумя конкурсными днями. Творческая борьба, за которой наблюдают зрители, закончена, время подводить итоги. Четырнадцатый по счету «Осенний аккорд» собрал воедино тех, кто кроме работы реализует себя в творчестве. Количество участников растет с каждым годом. А конкурс уже давно событие, которого ждут и сами артисты, и зрители. В этом году конкурс «Осенний аккорд» стал рекордным по количеству участников. Почти 130 человек из 19 структурных подразделений Мозырского НПЗ вынесли на суд зрителей и жюри свои творческие работы. Осенний аккорд – фестиваль-конкурс, который уже стал неотъемлемой частью корпоративной культуры Мозырского нефтегиганта. Талант здесь не принято закапывать в землю. Наоборот, руководители структурных подразделений стараются сделать все, чтобы не только увидеть творческие способности, но и помочь продемонстрировать их окружающим. Приз за лучшую цеховую программу уже который год достается цеху №5 «Товарно-сырьевому». Сразу 10 представителей ТСБ приняли участие в 14-ом «Осеннем аккорде».Высокий уровень исполнительского мастерства в этом году продемонстрировали все конкурсанты. Кто же стал лучшим? Интрига разрешилась на сцене. Сразу три диплома первой степени. Вячеслав Каращук, Анна Пархоменко и Татьяна Артюшко своим исполнением покорили жюри. Талантливая семья Аптыкаевых – это талант, умноженный на три. В этом году Юлия и Дмитрий вышли на сцену с дочерью. Номер посвятили солдатам Великой войны.Десятки номинаций, еще больше победителей. Хореография, соло-вокал, прикладное творчество, рисунок и фотография. Кроме этого специальные призы от почетных гостей фестиваля: профсоюзов, общественных организаций, исполнительной власти, партнеров и средств массовой информации. Уже по традиции учредителем специального приза стал и «Телеканал Мозырь».Концерт окончен. Осенний аккорд 2018 завершен. Многие из тех, кто в этом году вышел на большую сцену, вернутся на нее через год. Традиционный праздник снова соберет всех тех, кто кроме работы увлеченно занимается творчеством и готов продемонстрировать свой талант окружающим.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, ТКМ