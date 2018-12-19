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Рубрика: Новости

Камеры видеонаблюдения помогли раскрыть более 400 преступлений

19 декабря 2018, 20:17

Функционирующие на объектах Гомельской области системы видеонаблюдения помогли раскрыть более 400 преступлений в январе-ноябре этого года, сообщил начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев.За 11 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число раскрытых правонарушений увеличилось, благодаря камерам: 406 преступлений против 274.В настоящее время системами видеонаблюдения оснащены почти 3 тыс. объектов, где оборудование камерами является обязательным, это 78,6% от запланированного. Установка видеокамер в общественных местах является важной профилактической мерой, способствующей снижению преступности. Работа по оснащению системами видеонаблюдения объектов региона будет продолжена.

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