Какие специальности востребованы на рынке труда Мозырщины?

Более четырех вакансий приходится на одного безработного в Гомельской области. В Мозырском районе цифра примерно такая же. Какие специальности есть в банке вакансий? Как с помощью государственных субсидий начать свое дело? И какую специальность можно получить, став на учет по безработице? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем следующем сюжете

Проблема трудоустройства была актуальна всегда. За последний год за помощью в поиске работы в центр занятости обратилось больше 3 с половиной тысяч человек и почти 3 тысячи были трудоустроены. На сегодняшний день регистрируемая безработица в Мозырском районе составляет 0.5%. На учете состоит 267 человек. Вакансий – в 4 раза больше. Нужны врачи, инженеры-программисты, технологи, конструкторы и проектировщики. Но все-таки львиная доля вакансий по рабочим специальностям – 624 из 850-ти.

Рассказывает Наталья Ермаковец, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома:

«Кто сегодня требуется, — это каменщики, бетонщики, монтажники, облицовщики-плиточники, штукатуры. Кроме того требуются водители, трактористы, всегда у нас актуальны подсобные рабочие и другие рабочие профессии. Что касается женщин, то это швеи, продавцы, уборщицы».

Средний возраст безработного – 40 лет. В равной степени в трудоустройстве нуждаются и мужчины, и женщины. Что касается уровня образования, 65% соискателей – имеют за плечами базовое образование, 13 – профессионально-техническое. 6,5 процентов – люди с высшим образованием. Сохраняется дисбаланс между требованиями нанимателей и уровнем подготовки безработных. Людям, которые хотят работать на себя, в службе занятости могут оказать реальную поддержку. Причем, не только советом.

Рассказывает Наталья Ермаковец, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома:

«Человек, если он планирует открывать собственное дело, если у него есть какие-то наработки, если он думает в этом направлении, он может получить от нас поддержку. Поддержка заключается в выделении субсидии в размере 11 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения. Если в сельской местности – 15 бюджетов ПМ»

Такие безвозмездные субсидии в этом году получили 29 человек из числа безработных. Предлагают в службе занятости и переобучение. В настоящее время проходит доукомплектация групп на профобучение по специальностям: электромонтер по ремонтуи обслуживанию электрооборудования, парикмахер, мастер по маникюру и педикюру. Заявить о своем желании учиться нужно до конца года.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ