Итоговая сессия Мозырского районного Совета депутатов

Для депутатов Мозырского районного Совета депутатов 28 созыва завершается рабочий год. Выборы в местные советы прошли в феврале 2018. Весь прошедший год народные избранники активно участвовали в решении различного рода вопросов, работали на своих округах с населением. На итоговой сессии, которая сегодня прошла в районном исполнительном комитете, депутаты подвели итоги своей деятельности и поставили задачи на будущий год

На сессию районного Совета депутатов прибыли не только народные избранники, но и руководители предприятий и организаций Мозырщины. Уже традиционно в конце декабря депутаты собираются, чтобы подвести итоги своей работы. Народные избранники 28 созыва свою деятельность начали в феврале 2018, именно тогда состоялись выборы в местные советы депутатов. Валентина Назаренко была избрана председателем Совета. В своем докладе Валентина Алексеевна назвала некоторые ключевые моменты деятельности корпуса. Особое внимание в работе депутатов уделяется приему граждан по личным вопросам и работе с обращениями. Непосредственно в адрес председателя Совета Валентины Назаренко поступило более 30 обращений, по результатам 10-ти из них даны разъяснения, 15 были выполнены, 8 находятся на контроле. За рабочий период проведено 22 приема граждан, 7 прямых телефонных линий, в ходе которых поступило 44 обращения. Внимание депутатов было направлено на благоустройство и наведение порядка на земле, снос ветхого жилья, уделялось внимание вопросам жизнеобеспечения, энергосбережения, оказания помощи ветеранам. В числе разрешенных депутатами райсовета 28 созыва вопросов – выполнение ремонтных работ ливневой канализации в местах общего пользования дома №27 по ул. Я. Коласа, работы по наладке системы отопления в 19 доме по Советской, отремонтирована лестница от магазина «Нефтяник» на ул. Калинина. Не забывали и о сельских жителях. Совместно с руководителями районных служб и организаций удалось решить вопрос с организацией передвижной бани в деревне Скрыгалов, было снесено бесхозное здание в Надатках, выполнены работы по очистке колодцев Махновичах. Все вопросы напрямую связаны с уровнем и качеством жизни избирателей. Кроме Валентины Назаренко отчет держали и сами депутаты. На сессии рассмотрели и вопрос районного бюджета на 2019 год, и направления остатков денежных средств бюджета этого года. Изменения внесли в ряд ранее принятых решений. И конечно, подробно обсудили план работы депутатского корпуса на будущий год и поставили новые задачи.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ