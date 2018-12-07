Инклюзивный праздник в «Сити-центре»

В начале декабря мировое сообщество присоединяется к мероприятиям, приуроченным к Международному дню инвалидов. В них участвуют люди с физическими, сенсорными, интеллектуальными или психическими нарушениями. И те, кому не безразлично полноценное участие людей с ограниченными возможностями в жизни общества. Более ста человек на большой праздник в развлекательном комплексе «Сити-центр» на неделе собрали мозырские представители Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам.

Больше двух десятилетий во многих странах в начале декабря проводят мероприятия, призванные обеспечить равноправное участие в жизни общества людей с ограниченными возможностями. День милосердия в Мозыре организовали волонтеры семейного клуба «Особое сердце» и первичной организации Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. На инклюзивный праздник пригласили более ста человек – взрослых и маленьких.За столами одного их залов развлекательного комплекса «Сити-центр» — десятки семей с «особенными» детками, а также молодые люди, у которых ограничены некоторые возможности, но не безгранично желание жить активно и интересно. Они – главные герои праздника. Для них с любовью и при поддержке спонсоров накрывались сладкие столы. Для них готовилась насыщенная развлекательная программа: музыка, конкурсы, неоновое шоу, много смеха и веселья. Внимание всех и каждого привлекли забавный мим в образе Чарли Чаплина и его очаровательные подружки.итог вечера – прекрасный отдых в веселой компании с друзьями и близкими. Уметь радоваться каждому мгновению и ценить каждый миг. Не смотря на трудности, жизнь продолжается.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ