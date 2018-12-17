Гала-концерт 12-го районного детского конкурса «Зажги свою звезду» прошел в Калинковичском Центре досуга. Выступления победителей в четырех номинациях объединила одна общая тема — 75-летие освобождения Калинковичского района от немецко-фашистских захватчиков.

В жизни юного Лёни Лельчука много места занимают занятия спортом. Но в этом году он стал еще и слушателем подготовительного класса детской школы искусств в Калинковичах. И тут на сто процентов оправдалась поговорка: «Талантливый человек талантлив во всем». Спустя всего пару месяцев занятий будущий музыкант Леонид и его такие же юные коллеги по ансамблю «ДоРеМишки» вошли в число победителей районного конкурса «Зажги свою звезду».Каждым из своих подопечных гордится и руководитель ансамбля, которая призналась: достичь высокого результат за короткое время стало возможным, в первую очередь, благодаря самим детям.Районный конкурс любительского и профессионального творчества прошел в Калинковичах уже в 12-й раз. Участие в его отборах проходят сотни талантливых мальчишек и девчонок разного возраста. Но к победному пьедесталу приближаются только лучшие.Среди юных дарований, которые выходили на большую сцену, были как начинающие исполнители, так и дипломанты и лауреаты различных конкурсов.В конкурсной номинации «Вокальное творчество» в прошлом году Кристина стала дипломантом первой степени. А в нынешнем сезоне – обладательницей Гран-при. Высочайшую награду среди танцевальных коллективов получили самые маленькие участники проекта – воспитанники детского центра развития ребенка.Главная тема районного конкурса «Зажги свою звезду» — 75-летие освобождения Калинковичского района от немецко-фашистских захватчиков. И хотя малышам из танцевального коллектива «Конфетти» всего по 5-6 лет, заметно, что отношение к родной истории у них воспитывается особое и трепетное. А сам номер равнодушных не оставляет.

Организатором районного конкурса выступает Калинковичский райисполком. Победители и каждый дипломант получили свои награды. Продолжился гала-концерт выступлениями тех, кто уже зажег свою яркую творческую звезду.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ