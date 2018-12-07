Фильм «Завтра» покажут в кинотеатре «Мир» 15 декабря

Премьера короткометражного фильма, снятого уроженкой Мозыря Юлией Шатун, состоится в кинотеатре «Мир». Встреча с режиссером и показ намечены на 15 декабря.

Долгожданное событие в киножизни Мозыря состоится 15 декабря. В кинотеатре «Мир» пройдет показ фильма «Завтра», режиссер которого – мозырянка Юлия Шатун. Эта картина уже успела покорить международное сообщество, признана лучшим фильмом Национального конкурса «Листапад», является обладателем четырех наград Марсельского кинофестиваля. Фильм «Завтра», названный белорусскими и иностранными критиками открытием в нашем кино, – драма о жизни интеллигенции в белорусской провинции. По сюжету, бывший учитель английского из маленького города разбрасывает рекламные листовки по почтовым ящикам. У него есть жена, сын, который учится в Минске, незаконченный ремонт и праздничный лотерейный билет, который на несколько секунд дает ему шанс помечтать. Фильм «Завтра» – это смесь документального и игрового кино, что является трендом в мировом кинематографе сегодня. Главные роли в картине исполнили родители режиссера. Зрителям кинотеатра «Мир» картину лично представит ее автор Юлия Шатун. Показ начнется ровно в 15.00. После просмотра можно будет задать свои вопросы и пообщаться с талантливой соотечественницей.

И еще одна новость! До нашумевшей премьеры состоится торжественное открытие магазина шаговой доступности, который располагается в здании кинотеатра «Мир». Торговый объект, в ассортименте которого – базовые продукты питания, станет настоящим подаркам жителям близлежащих улиц и всего микрорайона «Центральный».