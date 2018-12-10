Единый День депутата. Посещение Мозырского НПЗ и его структурных подразделений

На базе Мозырского района состоялся «Единый День депутата» Его посвятили теме обеспечения устойчивого развития района. Для того чтобы глубже вникнуть в тему, депутатам предложили посетить одно из предприятий Мозырщины. Им оказался нефтеперерабатывающий завод. Именно НПЗ выступил в качестве примера предприятия, которое развивается как технологически, так и в области социальной сферы.

Депутаты разного уровня – и районного, и областного, и республиканского, на этот раз посетили Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Именно здесь прошел Единый День депутата. Такая выездная форма работы зарекомендовала себя как эффективная. До сих пор народные избранники 28 созыва посещали сельхоз организации, то на этот раз в качестве примера выбрали самое крупное предприятие района. Ведь тема для рассмотрения – обеспечение устойчивого развития района. Об основных этапах развития и становления предприятия коллегам рассказал Виталий Павлов. Кроме занимаемой руководящей должности, Виталий Петрович является депутатом районного и областного Советов. Первая остановка – топливно-каталитическое производство, легендарная секция ЛК6У №1. Можно сказать, что именно с нее зарождалось предприятие. В музейной комнате – сотни фотографий, которые отражают основные исторические моменты. За 40 лет Мозырский НПЗ переживал как периоды стабильности и финансовой состоятельности, так и затяжные кризисы. Сегодня с уверенностью можно сказать, что курс на модернизацию, который был выбран много лет назад, оказался верным. Сегодня Мозырский НПЗ – это стабильно развивающееся предприятие со средней зарплатой 1300 рублей. Более 5000 работающих, еще около 11000 – желающих работать здесь. Именно столько резюме находится сегодня в базе данных отдела кадров. Славится нефтеперерабатывающий не только технологическим прогрессом, но и социальным пакетом. Хорошие условия работы, замечательные возможности для отдыха. Начальник топливно-каталитического производства Николай Дашкевич пригласил депутатов в административно-бытовой комплекс. Собственная баня, спортзал… В свободное от работы время все это находится в распоряжении работников.Новые перспективы откроются у завода с вводом комплекса гидрокрекинга тяжёлых нефтяных остатков. Депутатам представилась возможность своими глазами увидеть, как реализуется мега-проект. Его воплощение закладывает основы нового качества работы всего предприятия. Главная цель – повышение глубины переработки нефти с 70 до 90% и увеличение отбора светлых нефтепродуктов. Экскурсия по заводу продолжилось в одном из его подразделений. Здравница Мозырского нефтеперерабатывающего считается неотъемлемой его частью. «Сосны» – это два жилых, лечебный и оздоровительный корпуса. 85% отдыхающих – работники предприятия. Дело в том, что 90% стоимости путевки им компенсирует завод. Народные избранники воочию убедись, как реализуется социальная политика. Следующим депутаты посетили физкультурно-оздоровительный центр «Полесье-Арена». Объект строится на деньги нефтеперерабатывающего и, станет, пожалуй, самым дорогим подарком завода городу. Сегодня готовность первого пускового комплекса – 100процентная. Депутаты увидели новый спортивный зал, бассейн для отдыха, душевые и раздевалки. Совсем скоро все это станет доступным для мозырян. Депутатская встреча прошла в рамках одного предприятия, но позволила взглянуть на ту широкомасштабную работу, которая проводится на Мозырском НПЗ. Во ДК НПЗ, еще одном структурном подразделении завода, состоялось пленарное заседание. Здесь озвучили основные цифры развития района. Приятную новость рассказал военный комиссар Мозырского, Наровлянского, Ельского районов Виталий Кобраль. Мозырский район занимает первое место в области по вопросам патриотического воспитания. За высокий профессионализм, ответственность, проявленную при выполнении задач по военно-патриотическому воспитанию, грамотами военного комиссара области награждены Валентина Назаренко и ВасканЧабонян. Лидирует район и в вопросе мобилизации. Грамотой отмечен Олег Слинько. За профессионализм и ответственность, проявленную при проведении мобилизационных мероприятийграмотой начальника штаба Вооруженных сил РБ награждена Елена Павлечко.

Встреча народных избранников закончилась уже вечером. Совсем скоро депутаты соберутся вновь. В конце декабря состоится итоговая сессия.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ