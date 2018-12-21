День резервиста прошел на базе ОАО «Мозырьсоль»

В Мозыре прошел день резервиста. В числе приглашенных – представители самых разных предприятий, состоящие в резерве руководящих кадров и перспективном кадровом резервеМозырского райисполкома. Тема дня «Кадровый потенциал и его влияние на эффективность деятельности промышленного предприятия» определила место проведения. Встречали резервистов на ОАО «Мозырьсоль».

Кадры решают все, руководящие кадры решают еще больше. ОАО «Мозырьсоль» принимало делегацию резервистов, тех представителей трудовых коллективов, которые состоят в резерве руководящих кадров Мозырского райисполкома. В перспективном списке сегодня 127 человек, большинство – женщины, их 85. Люди разного возраста, различных специальностей, общей чертой которых является активность и участие в делах собственного предприятия или организации.

Елена Федоровна Павлечко, председатель Мозырского райисполкома, в таких мероприятиях принимает самое непосредственное участие. Ведь ей, как управленцу высшего звена, хорошо известно, что становление руководителя не происходит спонтанно. Лидера нужно вырастить. На гостеприимной«Мозырьсоли» гостей ждала насыщенная программа. Экскурсия по цехам, знакомство с производственным процессом и технологическим оборудованием, перспективными планами и условиями труда. Славятся солевики и своей корпоративной культурой. Сами сотрудники свой завод называют предприятием семейным. Традиции здесь чтят, династии поддерживают, но и не стоят на месте. Совсем недавно бразды правления перешли к новому руководителю. Генеральный директор «Мозырьсоли» Артур Галимов принял в Дне резервиста активное участие. По его мнению, чтобы молодежь хотела работать, на предприятии нужно создать определенные условия. Кстати, День резервиста – это уже своеобразный бренд Гомельской области. Именно на Гомельщине такое мероприятие уже стало традиционным и регулярным. Разные темы и место проведения, разные вопросы для обсуждения с единственной целью – развивать лидерские качества и передавать лучший опыт.Своим опытом становления в должности поделилась молодежь Мозырьсоли. Потенциальным руководителям рассказали о волонтерской работе, социальной активности предприятия, об организации общественной и культурно-массовой работе, организации спортивно-массовых мероприятий. Поделились наработками в области маркетинга. Гостей с наступающими новогодними праздниками поздравил местный талисман.Во время практической части участники разделились по группам, провели многочисленные тренинги, тестирование и анкетирование. Появилась возможность задать интересующие вопросы, поделится мнениями и просто пообщаться. В следующий «День резервиста» участников будет снова ждать насыщенная программа.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ